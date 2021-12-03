سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع.. كيف اختلف مقارنة بأمس؟

كتبت - شيماء حفظي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة، للارتفاع في التعاملات المسائية، مقارنة بأسعار الصباح، وارتفع سعر الجرام 4 جنيهات، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لكنه يظل أقل من سعر إغلاق أمس، جنيها.

وكان سعر الجرام انخفض في الصباح إلى 775 جنيهًا لكنه عاد ليرتفع إلى 779 جنيهًا بحلول الساعة السادسة مساء، لكنه أقل من أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس، والتي كانت 780 جنيهًا للجرام.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبًا بين صعود وهبوط منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، فيما قال نجيب، إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 520 جنيها للجرام.

واستقر سعر عيار 18 عند 668 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 779 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر عيار 24 إلى نحو 890 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب، طفيفا في أول تعاملات اليوم عالميا، لكنه عاد لينخفض طفيفا بحلول السادسة مساء بتوقيت القاهرة، فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم فبراير 0.5%.

وتداول الذهب عالميا عند مستوى 1768 دولارا للأوقية، مرتفعا من 1764 دولارا خلال تعاملات الأمس، والتي وصل إليها متراجعًا بنحو 1.1% عند أدنى مستوى له منذ 3 نوفمبر.

وتأثر المستثمرون في الذهب، بمؤشرات على توجه نحو تشديد السياسة النقدية الأمريكية على ما يبدو، وهو ما من شأنه أن يحد من ارتفاع أسعار المستهلكين في المستقبل.

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