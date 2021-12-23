وزير الاتصالات يفتتح مركزا يكشف عن الأعطال الطارئة بمكاتب البريد



كتب- علاء حجاج:

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز مراقبة وتشغيل الخدمات التابع للهيئة القومية للبريد، يرافقه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس.

ويهدف المركز إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها.

وقال وزير الاتصالات إن المركز يسهم في تمكين البريد المصري من مراقبة انتظام عمليات تقديم الخدمات للمواطنين بكافة مكاتب البريد البالغ عددها نحو أكثر من 4000 مكتب بريد، كما إنه يتيح الكشف عن الأعطال لحظيا بالاعتماد على أحدث التقنيات وإيجاد حلول لها.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضمان حصول المواطنين على خدمات متميزة، وفي إطار تنفيذ خطة طموحة لتحقيق التحول الرقمي بالبريد للمصري والاعتماد على الحلول التكنولوجية لرفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات.

وأشار إلى استمرار العمل في التطوير الشامل للبريد المصري في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به البريد كأحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن افتتاح مركز مراقبة وتشغيل الخدمات يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصري حاليا بهدف تعزيز قدرات البريد المصري نحو تطوير مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر أن افتتاح المركز يعد خطوة كبيرة نحو تحسين مستوي الخدمات المقدمة وقياس جودتها، حيث أنه مزود بأحدث البرامج والنظم التكنولوجية التي تساهم في اكتشاف أعطال الشبكات على مدار 24 ساعة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومراكز البيانات وتحديدها بدقة.

كما يوفر المركز حلولا استباقية لجميع المشاكل والأعطال بما يوفر الوقت المستغرق في البحث عن أي مشكلة، وفقا لشريف فاروق.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلي من المهندس إيهاب أبوبكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، حول المركز ودوره في المراقبة والتحكم، حيث يقوم بالتحكم والمراقبة في أكثر من 4000 راوتر، وأكثر من 800 سيرفر (خوادم)، بالإضافة إلى مراقبة 15 ألف جهاز طرفي.

وخلال جولته الافتتاحية؛ التقى الدكتور عمرو طلعت بوفد من بريد الكونغو في إطار تواجده في مصر لتفعيل اتفاقية التعاون مع البريد المصري في الخدمات المالية والبريدية والتكنولوجيا المالية الرقمية.

وأكد الوفد الكونغولي أهمية التعاون مع البريد المصري في تقديم الدعم الكامل للبريد الكونغولي للاستفادة من تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.