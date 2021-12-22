كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات، وهبط الجرام الواحد 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، بسبب انخفاض المعدن عالميا.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية في سابق لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب موسم الكريسماس.

ويضع تجار الذهب آملهم على موسم الكريسماس في تنشيط حركة البيع بالسوق الفترة المقبلة، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 522 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 671 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 783 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 895 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6264 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث سجل نحو 1787 دولارا للأوقية، في الساعة 9:03 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب