وزيرة التعاون الدولي تلتقي بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي



كتب- مصطفى عيد:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا يضم 12 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرُّف على جهود الدولة المصرية المبذولة في كافة المجالات.



وقالت المشاط في بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، إن وزارتها تعمل، من خلال مبادئ "الدبلوماسية الاقتصادية"، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.



وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تُسهم في سد الفجوات التمويلية من خلال الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية نيابة عن الحكومة، مضيفةً: "بعد التوقيع على المشروعات، نقوم أيضًا بمراقبة تنفيذها لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة".



وأكد الوفد أهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت المشاط إلى أن محفظة الشراكة بين الطرفين منذ عام 1978 تبلغ نحو 30 مليار دولار.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 900 مليون دولار منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات في عدة قطاعات منها التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للمشاط.



وذكرت المشاط أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر مكَّنت الدولة من التحول من عجز في الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول العراق وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع، إلى جانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف الدولة من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.

كما أشاد الوفد الأمريكي بجهود الدولة خلال تفشِّي جائحة كوفيد-19، والصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري خلال العام الماضي وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة.