معهد تكنولوجيا المعلومات يتعاون مع "Fortinet" للتدريب على أمن المعلومات

كتب- علاء حجاج

أبرم معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون مع شركة Fortinet لتقديم برامج تدريبية مشتركة في مجال أمن المعلومات.

وأوضح المعهد في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاق في إطار شراكات معهد تكنولوجيا المعلومات مع كبرى الشركات العالمية لإتاحة التدرب على أحدث التكنولوجيات المتخصصة، تنفيذا لخطط وزارة الاتصالات الخاصة بالتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من الشباب لسوق العمل.

وقالت هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن الشراكة مع شركة Fortinet تعبر عن مدى رغبة المعهد في تطوير مهارات طلابه في تقنيات أمن المعلومات لمواكبة متطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات وسد الفجوة بين التعليم التقني والصناعة.

وتعمل شركة Fortinet في حلول الأمن السيبراني، وتتيح عالمًا رقميا يمكن الوثوق به دائماً من خلال مهمتها لحماية الأشخاص والأجهزة والبيانات في كل مكان.

يذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI قد أبرم عدد من الشراكات خلال الفترة الأخيرة أبرزهم مع شركة ريدهات لتدريب الشباب على البرمجيات مفتوحة المصدر، فضلا عن اعتماد شركة أبل العالمية المعهد كأول مركز تدريبي معتمد للشركة في أفريقيا.

ويتيح المعهد كافة البرامج التدريبية على منصته الالكترونية "مهارة -تك"، ويمكنك التعرف على تفاصيل عن البرامج التدريبية الخاصة بأمن المعلومات وحزم المسارات التدريبية الداعمة لهذا التخصص عبر منصة "مهارة - تك".