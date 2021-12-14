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مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:01 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.7% إلى مستوى 11618 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.97%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.84%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 1.3 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين صافي شراء بقيمة بلغت 3.9 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بشكل طفيف بلغت نسبته 0.07% إلى مستوى 11700 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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