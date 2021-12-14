الملا يبحث مع إنرجين العالمية خططها للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين العالمية خططها لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وشهد اللقاء استعراض ومتابعة الخطة الطموحة للشركة التي تعمل في مناطق أبوقير وشمال إدكو وشمال العامرية بالبحر المتوسط، حيث تستهدف الشركة وضع الاكتشافات الغازية في منطقتي شمال إدكو وشمال العامرية على خريطة الإنتاج من خلال ربط الآبار الجديدة بتسهيلات إنتاج أبوقير، بما يضيف نحو 150 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

كما تم استعراض خطة عملها لبدء أنشطة استكشافية جديدة في مناطق عملها تستهدف التركيز على الطبقات العميقة بتلك المناطق.

وأكد الوزير أهمية التعاون والتنسيق المستمر الذي تقوم به الوزارة مع الشركات العالمية العاملة في مصر لسرعة تنفيذ المشروعات الجديدة في مجال زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية والغازية.

وأوضح أن الوزارة تعمل باستمرار على تنفيذ سياسات وإجراءات داعمة لتحفيز الشركات العالمية على ضخ الاستثمارات وتنفيذ خطط طموحة في مجال تنمية الحقول المكتشفة أو التوسع في الأنشطة الجديدة للبحث والاستكشاف للوصول لاكتشافات جديدة خاصة من الطبقات العميقة.

وذكر أن ذلك يمثل فرصا جديدة تتطلب المزيد من التكنولوجيات المتقدمة والاستثمارات لتنفيذ برامج عمل للوصول لاكتشافات جديدة من تلك الطبقات، مؤكدا أن التحسن والصعود الذي طرأ على الأسعار العالمية خلال الأشهر الأخيرة يجعل الوقت مواتيًا لزيادة ضخ استثمارات الشركات العالمية في صناعة البترول والغاز.

وأشاد الملا بالتعاون الحالي مع شركة إنرجين العالمية أحد الشركاء الذين اتخذوا قرار الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة بعد استحواذها على أصول شركة إديسون على مستوى العالم، حيث تمتلك إمكانيات كبيرة وتسعى لضخ استثمارات جديدة لتعظيم استغلال الموارد الغازية من منطقة حوض البحر المتوسط التي تعد مركزا رئيسيا لعملياتها، وفقا للبيان.

وأكد رئيس شركة إنرجين العالمية أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعى في مصر والتعاون مع قطاع البترول المصري لسرعة تنفيذ خطتها الطموح لتنفيذ المشروعات الجديدة لتنمية الحقول الغازية في البحر المتوسط بمنطقتي شمال إدكو وشمال العامرية والتي سيتم خلالها التكامل مع البنية التحتية بمنطقة إنتاج أبوقير.

كما تركز الشركة على تنفيذ خطة للبحث والاستكشاف في الطبقات العميقة باستخدام أحدث التكنولوجيات، وفقا لرئيس الشركة.