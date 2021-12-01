Masrawy logo white

التضامن: ملتزمون بقرار منع دخول المواطنين غير المقلحين ضد كورونا

11:46 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
التضامن: ملتزمون بقرار منع دخول المواطنين غير المقلحين ضد كورونا

وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين لمقرات الوزارة والهيئات التابعة إلا بعد إظهار شهادة الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم تقديم أي خدمة لمواطن إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح كورونا امتثالا لقرار مجلس الوزراء، خاصة أن الدولة توفر اللقاح مجانًا.

وبدأت اليوم جهات الجهاز الإداري للدولة في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين للهيئات والمصالح الحكومية إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح كورونا.

وزارة التضامن الاجتماعي لقاح كورونا فيروس كورونا المصالح الحكومية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. متحور كورونا الجديد.. الحكومة ترد ببيان رسمي بشأن أنباء تعطيل الدراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا