التضامن: ملتزمون بقرار منع دخول المواطنين غير المقلحين ضد كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين لمقرات الوزارة والهيئات التابعة إلا بعد إظهار شهادة الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم تقديم أي خدمة لمواطن إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح كورونا امتثالا لقرار مجلس الوزراء، خاصة أن الدولة توفر اللقاح مجانًا.

وبدأت اليوم جهات الجهاز الإداري للدولة في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين للهيئات والمصالح الحكومية إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح كورونا.