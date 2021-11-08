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من البلطي إلى الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين

10:15 ص الإثنين 08 نوفمبر 2021
من البلطي إلى الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقي سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و60 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية السمك البلطي سوق العبور

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