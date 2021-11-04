البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل بنحو 0.42% عند مستوى 11636 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.89%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.36%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، إلى مستوى 11685 نقطة.