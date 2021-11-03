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أسعار الذهب العالمية تنخفض في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:38 ص الأربعاء 03 نوفمبر 2021
أسعار الذهب العالمية تنخفض في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الأربعاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1781.37 دولار، بانخفاض قدره 6.39 دولار، في الساعة 10:08 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب في ختام جلسة أمس نحو 1787.76 دولار.

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