Masrawy logo white

مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة للجلسة الثانية على التوالي

03:04 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة للجلسة الثانية على التوالي

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.58%، إلى مستوى 11212 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.09%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%.

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 67.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 17.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 85 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط أمس بنسبة 1.34%، إلى مستوى 11277 نقطة، متأثرًا بالإعلان عن متحور أوميكرون الجديد.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

356718

إجمالي الإصابات

20347

إجمالي الوفيات

296167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-انخفاض كبير.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا