مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة للجلسة الثانية على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.58%، إلى مستوى 11212 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.09%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%.

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 67.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 17.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 85 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط أمس بنسبة 1.34%، إلى مستوى 11277 نقطة، متأثرًا بالإعلان عن متحور أوميكرون الجديد.