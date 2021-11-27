الملا: إطلاق خطة طموحة لبدء إنتاج الذهب من منطقة إيقات بالصحراء الشرقية

كتب-مصطفى عيد:

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العمومية الأولى لشركة إيقات لمناجم الذهب المسئولة عن تنمية كشف إيقات التجاري الذي تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة.

وأعلن الملا عن إطلاق خطة طموح لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 جرام في الطن، وفقًا لبيان صحفي اليوم السبت من الوزارة.

وقال إن الكشف الذي تحقق بمنطقة إيقات يعد واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، في ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة، وبذلك تكون إيقات ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وأضاف الملا أن تدشين الاجتماع الأول للشركة أحد ثمار برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والالتزام بكافة ما يمكن تنفيذه من ضوابط واشتراطات لتحقيق الأمن والسلامة للعمليات والمنشآت والعاملين، في ظل الرؤية الواضحة لأن تكون الشركة الجديدة بنظامها ونتائج أعمالها واستغلال الخبرات الوطنية المتراكمة والالتزام لدى هيئة الثروة المعدنية والشركاء والتعاون البناء مع جهات الدولة وتنمية المجتمع المحيط بمنطقة الامتياز لإقامة نموذج ناجح يحتذى به في مجال التعدين.

وخلال الاجتماع عرض د. محمد العصار رئيس شركة إيقات الإجراءات التي تمت منذ الإعلان عن الكشف وحتى الآن من أعمال حفر مستمرة لزيادة الاحتياطي وإقامة التسهيلات والبنية الأساسية من منشآت ومعدات ومصنع الاستخلاص وتمهيد طرق اللازمة للإنتاج، مشيراً إلى أن اعتماد نظام عمل الشركة وانطلاقه سيعطى دفعة قوية للشركة الجديدة في طريق تحقيق أهدافها.

وحضر الاجتماع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية والجيولوجي أشرف الأمير رئيس شركة شلاتين والدكتور شيرين حلمي رئيس شركة ثروات القائم بالأعمال.