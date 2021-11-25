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"المهندس": المصانع تحتاج 6 أشهر لتطبيق مواصفة خلاطات ترشيد المياه

03:11 م الخميس 25 نوفمبر 2021
"المهندس": المصانع تحتاج 6 أشهر لتطبيق مواصفة خلاطات ترشيد المياه

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد ال

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مصانع الأدوات الصحية تحتاج مدة لا تقل عن 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لتنفيذ مواصفة الخلطات المرشدة لاستهلاك المياه.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عقدت الشهر الجاري اجتماعا مع شركات تصنيع الأدوات الصحية، لبحث تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تصنيع خلاطات مياه تحتوي بداخلها على جزء خاص بتوفير المياه وذلك في إطار الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.

واجتمعت الغرفة أمس الأربعاء، مع أكبر الشركات المنتجة بقطاع الأدوات الصحية لبحث كيفية تنفيذ توجيهات الوزيرة وتنفيذ خطة العمل و بحث التكامل بين المنتجين والتشبيك فيما بينهم، للوصول إلى النتائج المرجوة ووجود منتجات مصرية مرشدة للمياه.

وأوضح المهندس أن اجتماع أمس أسفر عن اختيار وسيط أحمد توفيق مدير إدارة الجودة بشركة إيديال استاندر بين الهيئة العربية للمواصفات والجودة والغرفة والمصنعين.

وأشار المهندس، إلى أن الغرفة خاطبت أمس هيئة المواصفات والجودة لبحث كيفية تنفيذ آلية المواصفة الجديدة لترشيد استهلاك المياه.

ووفقا لقول المهندس فإن السوق يحتاج مهلة لبيع البضائع الموجودة فيه قبل طرح الخلاطات الجديدة بالأسواق.

وقال المهندس إنه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على تعديل المواصفة الخاصة في صنع الخلاطات المرشدة للمياه بالمصانع، موضحًا أن الخلاطات ستكون لها مواصفة والحنفيات مواصفات أخرى.

محمد المهندس غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات ترشيد المياه

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