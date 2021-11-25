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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:23 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة طفيفة بلغت 0.08% في بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 11343 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.14%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض EGX30، بنسبة بلغت 0.15% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11353 نقطة

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