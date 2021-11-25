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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

09:54 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 5و 9 جنيهات.

البسلة بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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