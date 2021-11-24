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وزير الاتصالات: مستخدمي المحمول سيشعرون بتحسن ملحوظ في الخدمات مع بداية 2022

05:22 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
وزير الاتصالات: مستخدمي المحمول سيشعرون بتحسن ملحوظ في الخدمات مع بداية 2022

عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتب- علاء حجاج:
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن مستخدمي المحمول سيشعرون بتحسن ملموس في جودة الخدمة خلال الأشهر الأولى من العام الماقبل، مع استلام الشركات للترددات الجديدة التي أتاحها لهم جهاز تنظيم الاتصالات.
وتعليقا على رفع الجمارك إلى 10% على واردات أجهزة المحمول، قال الوزير إن ذلك سيحد من انتشار الأجهزة المهربة التي تدخل البلاد بشكل غير سليم.
وأشار الوزير إلى صفقة نقل ملكية حصة فودافون العالمية في فودافون مصر لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية، وقال إنه لن يتم المساس بحقوق المستخدمين.

خدمات الاتصالات وزير الاتصالات عمرو طلعت

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