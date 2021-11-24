ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد هبوط كبير أمس‎‎

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بشكلٍ طفيف، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه أمس التعاملات، بعد هبوطه الكبير أمس.

وكان سعر جرام الذهب هبط 19 جنيهًا أمس الثلاثاء، نتيجة تراجع المعدن بالبورصات العالمية.

وعن حركة البيع في السوق، يقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك هدوء بحركة البيع والشراء في السوق، مع تذبذب السعر.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 524 جنيهًا.

وصعد عيار 18 إلى نحو 673 جنيهًا.

وارتفع سعر عيار 21 إلى نحو 786 جنيهًا.

وصعد عيار 24 إلى نحو 898 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى 1794 دولارًا للأوقية، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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