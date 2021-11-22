التصديري للصناعات الغذائية يشارك في المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية

كتبت- شيرين صلاح:

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في فعاليات المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية المقام تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن خلال الفترة من 21 و23 نوفمبر 2021 في العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت فعاليات المهرجان بدعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وبحسب بيان المجلس اليوم الاثنين، تأتى مشاركة المجلس بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال جناح لعرض عدد من منتجات الشركات المصرية في مجال التمور ومصنعاتها وتعريف الزائرين بالإمكانيات الكبيرة لقطاع التمور المصرية كون مصر أكبر منتج في العالم للتمور بجانب الجهود الكبيرة المبذولة حاليا في مصر للتوسع في زراعة الأصناف العالمية والاقتصادية من التمور بهدف زيادة حصة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

كما يشارك المجلس في الندوات العلمية التي تقام اليوم الاثنين على هامش المهرجان بمحاضرة بعنوان "الأسواق العالمية الواعدة للتمور".

وسيقدم فاعليات الندوة المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بجانب مشاركة الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بمحاضرة بعنوان "تعظيم القيمة المضافة للتمور" ممثلين عن جمهورية مصر العربية ضمن عدد من علماء التمور والنخيل بالوطن العربي في الندوات العلمية للمهرجان.

وافتتح المهرجان المهندس خالد حنيفات وزير الزراعة الأردني مندوباً عن جلالة الملك، والسفير أحمد البلوشى سفير الامارات العربية المتحدة إلى الأردن، و الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الاردنية.

وشارك في افتتاح المهرجان من الجانب المصري اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفير مجدي الدرينى نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية مصر العربية في عمان،وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة، والمستشار التجاري منى عبود رئيس المكتب التجاري المصري في الأردن.