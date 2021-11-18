استقرار أسعار السمك اليوم الخميس بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و50 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا، اليوم، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.