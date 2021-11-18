سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يستقر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس الأربعاء، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وصعد سعر الذهب أمس الأربعاء 5 جنيهات للجرام الواحد، بسبب ارتفاع المعدن عالميًا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، لمصراوي في وقت سابق، إن حركة البيع والشراء حاليا بسوق الذهب خلال الأسبوع الجاري تحسنت بشكل طفيف، مقارنة بالأسبوعين السابقين.

ويرى واصف، أن الذهب يتجه إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 542 جنيهًا للجرام.

وصل الجرام عيار 18 إلى نحو 698 جنيهًا للجرام.

كما سجل سعر الجرام عيار 21 حوالي 814 جنيهًا للجرام.

وبلغ عيار 24 نحو 930 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6512 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب اليوم عالميًا في بداية التعاملات، بنسبة 0.16% ليسجل سعر الأوقية 1864.5 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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