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سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور

10:08 ص السبت 13 نوفمبر 2021
سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور

المأكولات البحرية

كتبت-دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك المكرونة بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، فيما استقرت أسعار عدد من أصناف المأكولات البحرية الأخرى.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و130 جنيها، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو الجمبري بين 90 و160 جنيها، وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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