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أسعار الخضروات في أسبوع: تراجع الطماطم والبطاطس والكوسة

11:28 ص الجمعة 12 نوفمبر 2021
أسعار الخضروات في أسبوع: تراجع الطماطم والبطاطس والكوسة

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت -شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال الأسبوع، في سوق الجملة بالعبور، بينما استقرت أسعار بعض الأصناف، مثل الملوخية والخيار.

وانخفض سعر الطماطم بين 50 قرشا وجنيه، خلال الأسبوع، ليتراوح سعر الكيلو بين 1.5 جنيه و3 جنيهات اليوم الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

كما تراجعت أسعار البطاطس، ليتراوح سعر الكيلو بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، اليوم الجمعة، منخفضًا بين جنيه وجنيه ونصف مقارنة بالجمعة الماضي.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

البطاطس 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع بين جنيه و1.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بتراجع بين جنيه و2 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات الفاكهة سوق الجملة الطماطم البطاطس

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