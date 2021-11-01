تنظيم الاتصالات يرصد تحسن خدمات المحمول في 3 مناطق بنهاية سبتمبر الماضي

كتب- علاء حجاج:

أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2021 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر).

وبحسب تنظيم الاتصالات، تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كيلو متر على مدار الأشهر الثلاثة.

ورصد جهاز تنظيم الاتصالات تحسن جودة الخدمة في 3 مناطق بنهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بنهاية شهر يونيو 2021.

وجاءت نتائج الاختبارات لشبكات الشركات الأربعة العاملة في مجال خدمات الهاتف المحمول في مصر كالتالي:

فودافون: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها تم رصد إجمالي 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها القاهرة والدلتا والقناة.

أورانج: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها تم رصد 44 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والإسكندرية.

اتصالات: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 32 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

وي: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 33 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الجيزة والإسكندرية والدلتا.