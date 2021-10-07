أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

وعادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وكانت أسعار الذهب في مصر انخفضت خلال اليومين الماضيين 8 جنيهات للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 771 جنيهًا مقابل 767 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 661 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 881 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.14%، ووصل سعر الأوقية إلى 1760.3 دولار في الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت القاهرة.