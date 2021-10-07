6 فئات مستثناة.. من الذي يحق له الجمع بين معاشين؟

كتبت- ياسمين سليم:

يستثني قانون التأمينات عدة فئات من قاعدة حظر الجمع بين الحصول على معاشين.

وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون الفئات التي يجوز لها الجمع بيع معاشين وهم 6 حالات.

ونشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات يوم الإثنين الماضي، وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بدء العمل بها من 28 سبتمبر الماضي.

وحددت اللائحة الفئات المستثناة من حظر الجمع بين معاشين وهم:

1- تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.

2- يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجة بدون حدود.

3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود.

4- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون حدود.

5- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.

6- يجمع المستحقون في غير الحالات الواردة في البنود (1 و2 و3 و4) السابقين من بين المعاشات المستحقة في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة في قانون التأمينات ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب التالي: (المعاش المستحق عن النفس أو الزوج أو الزوجة أو الوالد أو الوالدة أو الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت).

وطلبت اللائحة عن تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أن تطبق حدود الجمع على أساس الأنصبة المستحقة وليس الأنصبة المنصرفة، وأن تطبق على جميع المستحقين من ذات الفئة في وقت واحد.