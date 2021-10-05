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كم بلغت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء؟

10:12 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
كم بلغت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء؟

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 40 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و170 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي البوري الكابوريا الفيليه البلطي الجمبري الكاليماري

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