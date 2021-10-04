مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:25 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.59% إلى مستوى 10427 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 98.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 85.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 12.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات جلسة أمس الأحد بنسبة 1.43% إلى مستوى 10366 نقطة.

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