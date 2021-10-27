زيادة جديدة بأسعار البن في الأسواق بسبب الارتفاع العالمي

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البن ارتفعت بالأسواق خلال الفترة الماضية نتيجة الزيادة العالمية.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، قفز سعر بن روبوستا - النوع المستخدم في المشروبات سريعة الذوبان- إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وقفزت العقود الآجلة للبن بنسبة 60% في لندن العام الجاري بسبب الضرر الذي ألحقه الطقس السيئ بالمحاصيل.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر كيلو البن السادة ارتفع إلى بين 116 و120 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 92 جنيهًا و100 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو البن المحوج إلى بين 148 و160 جنيهًا مقابل 120 و132 جنيهًا قبل الزيادة.

وتوقع رئيس الشعبة مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب عدم استقرار الأسعار بالبورصات العالمية.

وقالت وكالة بلومبرج، أن شركة نستله – المالكة للعلامة التجارية نسكافيه- أخبرت المستثمرين والمحللين الأسبوع الماضي أن تكلفة القهوة سترتفع العام المقبل مع زيادة تكاليف المدخلات.

وكانت أسعار البن ارتفعت 10% في السوق المحلي خلال شهر يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لقول فوزي سابقا.

وبحسب فوزي تستورد مصر استهلاكها من البن من الخارج بنسبة 100%، ومن العديد من الدول مثل البرازيل، إندونسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا.

اقرأ أيضًا:

أسعار البن ترتفع بالأسواق بسبب صعوده عالميًا.. وتوقعات بزيادة جديدة