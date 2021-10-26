توقعات بانخفاض إنتاج مصر من الأرز 28% بسبب تراجع المساحة المزروعة

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن ينخفض إنتاج مصر من الأرز في الموسم الجديد 2021-2022 بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة بتقديرات الإنتاج في الموسم الماضي.

ويبدأ موسم زراعة وإنتاج الأرز الجديد في الفترة من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022، وفقًا للتقرير.

وسيبلغ إنتاج مصر من الأرز 3.19 مليون طن في الموسم الجديد مقابل 4.4 مليون طن تقديرات لموسم 2020-2021.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع المساحة المزروعة من الأرز والتي ستبلغ 1.19 مليون فدان مقابل 1.67 مليون فدان في الموسم الماضي.

وفسرت وزارة الزراعة الأمريكية هذا التراجع بسبب أن الفلاحين لم يحققوا المكاسب المتوقعة من الأرز خلال موسم الحصاد الماضي نظرًا لوفرة المعروض من الأرز وضعف الطلب، وهو ما دفعهم إلى التحول لزراعة الذرة نتيجة لارتفاع سعره.

كما عزا التقرير انخفاض المساحة إلى الإجراءات التي وضعها قانون الموارد المائية والري الجديد في مصر، والذي سيحد من زراعة الأرز غير المشروعة ويفرض غرامات على المخالفين.

وخلال الخمس سنوات الماضية كانت المساحات المزروعة التي تحددها الحكومة تتراوح بين 1.082 إلى 1.084 مليون فدان سنويًا، فيما كانت تبلغ المساحات التي تزرع خارج نطاق المحدد بين 503.8 إلى 741.3 ألف فدان خلال الخمس سنوات الماضية.

وفي نهاية مارس الماضي وافق البرلمان على مشروع قانون جديد للموارد المائية والري، من شأنه أن يفرض عقوبات بالحبس على المزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز.

وأقر القانون في مادته 124، بأن المزارعين غير الملتزمين بالمناطق المخصصة لزراعة الأرز سيواجهون غرامة بين 3 و10 آلاف جنيه، للفدان أو عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

والأرز ضمن المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، ويعني زراعة مساحة أكبر عن المحدد رسميًا، مزيدًا من استهلاك المياه في الزراعة.

ويتوقع التقرير تراجع استهلاك الأرز في مصر خلال الموسم الجديد بنسبة 4.8% ليبلغ 4.4 مليون طن مقابل 4.6 مليون طن في موسم 2020-2021.

ويأتي انخفاض الاستهلاك مدفوعًا بتراجع استهلاك الأرز بالنسبة للأفراد نتيجة وجود مصادر متنوعة للكربوهيدرات مثل المكرونة رخيصة الثمن.

ومع تراجع إنتاج الأرز يتوقع التقرير أن تتضاعف صادرات مصر من الأرز لتبلغ 551.1 ألف طن، بزيادة قدرها 275.5 ألف طن عن توقعات موسم 2020-2021، خاصة بالنسبة للأرز طويل الحبة "البسمتي".

ويتوقع التقرير أن تتراجع مخزونات مصر من الأرز في نهاية الموسم 2021-2022 لتبلغ 707.6 ألف طن، مقابل تقديرات تبلغ 1.3 مليون طن في الموسم الماضي، نتيجة لانخفاض المحصول المحلي.