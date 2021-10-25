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أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين

12:38 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في مصر انخفضت خلال تعاملات أمس جنيهين للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 783 جنيهًا مقابل 781 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وعيار 24 نحو 895 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب نحو 6984 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.39%، ووصل سعر الأوقية إلى 1799.6 دولار في الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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