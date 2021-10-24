تعرف على جدول المواعيد.. المالية تبدأ صرف مرتبات أكتوبر لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، اليوم الأحد، والذي يستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل، على أن يتم صرف المرتبات للجهات التي لم تصرف في هذه المواعيد يومي الأربعاء والخميس المقبلين 27 و28 أكتوبر.

وكانت وزارة المالية، أعلنت في بيان سابق لها، مواعيد صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.

وقال الوزارة إنه تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام لمرتبات أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، بحسب بيانها السابق.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جهات صرف اليوم الأحد 24 أكتوبر

تتضمن جهات الجهاز الإداري للدولة التي بدأ صرف مرتبات العاملين بها اليوم الأحد 33 وزارة وهيئة من بينها وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

ومن بين هذه الوزارات كذلك وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، بالإضافة إلى المصالح والهيئات التابعة لكل الوزارات المذكورة.

ويتضمن صرف المرتبات اليوم كذلك العاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ومن المقرر أيضا صرف مرتبات أكتوبر اليوم للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف غدٍ الاثنين 25 أكتوبر

من المقرر أن يبدأ غدا الاثنين صرف المرتبات للعاملين في 20 وزارة وهيئة تشمل وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما تتضمن جهات صرف المرتبات غدا القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جهات صرف بعد غدٍ الثلاثاء 26 أكتوبر

ينتظر بعد غدٍ الثلاثاء صرف المرتبات للعاملين في 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

ومن المقرر كذلك صرف مرتبات أكتوبر بعد غدٍ للعاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.

ويمكن للجهات التي لم تستطع صرف مرتبات العاملين بها خلال الأيام الثلاثة المذكورة الصرف في يومي 27 و28 أكتوبر.