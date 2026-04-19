"حماد" رئيسًا لـ"الإدارة الاستراتيجية" بهيئة الرعاية الصحية

كتب : أحمد جمعة

01:21 م 19/04/2026

الدكتور أحمد سعيد حماد

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا بشأن تكليف عدد من القيادات بتسيير الأعمال بعدد من القطاعات والإدارات المركزية والعامة بالهيئة.

وتضمن القرار تكليف الدكتور أحمد سعيد حماد رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

وسبق أن شغل "حماد" عدة مناصب بهيئة الرعاية الصحية، حيث شغل منصب مستشار رئيس الهيئة لشؤون السياسات والنظم الصحية منذ أبريل 2023، كما تولى منصب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية منذ يونيو 2022.

كما تولى الدكتور أحمد سعيد حماد، منذ بداية التحاقه بالهيئة العامة للرعاية الصحية منصب مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة حتى عام 2022، حيث أسس نظامًا متكاملًا للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، مما ساهم في تعزيز كفاءة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير الرقابية.

كما شغل منصب عضوًا في غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان خلال جائحة كورونا، وشارك في وضع استراتيجيات استجابة شاملة لضمان وصول الخدمات الصحية الطارئة.

وتأتي قرارات رئيس هيئة الرعاية الصحية في إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان استمرارية العمل بكفاءة وانتظام داخل مختلف قطاعات الهيئة.

التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة الرعاية الصحية

