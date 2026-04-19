أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور.. ارتفاع البلطي

كتب : أحمد الخطيب

11:22 ص 19/04/2026 تعديل في 11:22 ص

أسعار السمك

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، وقشر البياض، والبربون، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 76 و80 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

أما كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر بياض بين 190 و290 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 250 جنيهًا و310 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات، وسجل كيلو البوري بين 110 و170 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على شخص انتحل صفة طبيب تجميل في مدينة نصر
حوادث وقضايا

القبض على شخص انتحل صفة طبيب تجميل في مدينة نصر
قرار قضائي عاجل بشأن رجل أعمال ومدير دار أيتام بتهمة الاعتداء على نزلاء
حوادث وقضايا

قرار قضائي عاجل بشأن رجل أعمال ومدير دار أيتام بتهمة الاعتداء على نزلاء
ليلى علوي وحمزة العيلي..نجوم الفن في العرض الأول لمسرحية "فرايداي"
مسرح و تليفزيون

ليلى علوي وحمزة العيلي..نجوم الفن في العرض الأول لمسرحية "فرايداي"
الضاني يبدأ من 200 جنيه.. رواج في سوق الاغنام بالسويس استعدادا لعيد الاضحى
مصراوى TV

الضاني يبدأ من 200 جنيه.. رواج في سوق الاغنام بالسويس استعدادا لعيد الاضحى
رقم قياسي.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مواجهة إيفرتون اليوم؟
رياضة عربية وعالمية

رقم قياسي.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مواجهة إيفرتون اليوم؟

رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)