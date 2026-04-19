ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.85 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و61.42 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك مصر: 60.83 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و61.82 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.85 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و61.42 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 60.84 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و61.42 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 60.79 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و61.38 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.