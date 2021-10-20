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تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور الأربعاء

10:05 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور الأربعاء

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 40 و60 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي الكابوريا

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