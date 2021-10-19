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ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

10:55 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب العالمية

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 17.63 دولار بنسبة 1% مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس، لتصل إلى 1782.49 دولار في الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب اختتمت تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 1764.86 دولار.

ارتفاع الذهب الذهب أسعار الذهب العالمية

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