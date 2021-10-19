ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب- مصطفى عيد:
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء.
وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 17.63 دولار بنسبة 1% مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس، لتصل إلى 1782.49 دولار في الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب اختتمت تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 1764.86 دولار.
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