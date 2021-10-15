بعدما قفزت 13 جنيها في يومين.. أسعار الذهب تعود للتراجع في مصر

كتبت- شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب، لتسجل انخفاضًا طفيفًا في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما قفزت 13 جنيها خلال تعاملات اليومين الماضيين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 783 جنيهًا مقابل 784 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 671 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 894.9 جنيه، وسجلت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6264 جنيهًا.

وأوضح نجيب، أن هدوء أسعار الذهب في السوق المحلي، بعد الزيادة الكبيرة، سببه تراجع الخام الثمين في البورصات العالمية بتعاملات اليوم.

وعالميا، تراجع الذهب خلال التعاملات اليومية اليوم الجمعة، 0.2% إلى 1792.54 دولار للأونصة، بحلول إغلاق بورصة طوكيو، لكنه ارتفع 2% خلال الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1793.10 دولار للأونصة.

ويتجه الذهب صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأميركي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها الفيدرالي.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.