قفزة كبيرة في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يرتفع 10 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 8.5 جنيه، مقارنة بأسعار الصباح.

وكان سعر جرام الذهب في مصر ارتفع في بداية تعاملات جنيهين، ليصبح قيمة الارتفاع للجرام الواحد اليوم 10.5 جنيه.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 780.5 جنيه مقابل 772 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 669 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 892 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6224 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.83%، ووصل سعر الأوقية إلى 1792.4 دولار في الساعة 4:54 عصرًا بتوقيت القاهرة.