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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:13 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، إلى مستوى 10787 نقطة.

واستقر مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.65% إلى مستوى 10783 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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