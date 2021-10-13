ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، إلى مستوى 10787 نقطة.

واستقر مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.65% إلى مستوى 10783 نقطة.