ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، إلى مستوى 10787 نقطة.
واستقر مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.65% إلى مستوى 10783 نقطة.
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