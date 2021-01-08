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أسعار الذهب تواصل التراجع بمصر والجرام يفقد 23 جنيها في يومين

01:41 م الجمعة 08 يناير 2021
أسعار الذهب تواصل التراجع بمصر والجرام يفقد 23 جنيها في يومين

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:
واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الثاني على التوالي، لتفقد سعر الجرام اليوم الجمعة نحو 13 جنيها مقارنة بأسعار أمس.
وكانت أسعار الذهب عاودت التراجع أمس، لتفقد بهذا الانخفاض نحو 23 جنيها في يومين.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 825 جنيهًا مقابل 838 جنيهًا أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 942.8 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6600 جنيهات.

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