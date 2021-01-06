وزيرة التجارة تصدر قرارا باستمرار وقف تصدير الفول 3 أشهر جديدة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باستمرار وقف تصدير الفول بكافة أنواعه لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

ونص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للحكومة من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية.

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال المرحلة الحالية.

وكانت الوزيرة أصدرت في أكتوبر الماضي قرارا بمد وقف تصدير الفول 3 أشهر جديدة وذلك بعد قرارها في يوليو وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجات السوق المحلي تحسبا لأي تداعيات محتملة لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.