أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

شعبة مواد البناء تتوقع تراجع أسعار الحديد ألف جنيه للطن خلال فبراير المقبل

01:23 م الأحد 31 يناير 2021
شعبة مواد البناء تتوقع تراجع أسعار الحديد ألف جنيه للطن خلال فبراير المقبل

أسعار حديد

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه يتوقع تراجع أسعار حديد التسليح بالمصانع بقيمة ألف جنيه للطن تدريجيا خلال فبراير المقبل.

وأضاف الزيني، أن المصانع ستخفض أسعار الحديد بالسوق المحلي، وذلك بعد تراجع الخامات العالمية، الأسبوع الماضي، بنحو 50 دولارًا في الطن.

وذكر الزيني، أن بعض مصانع الحديد الاستثماري خفضت بالفعل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى 12400 جنيه مقابل 13 ألف جنيه الأسبوع الماضي، وذلك لوفرة المخزون لديها.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع يتراوح بين 12250 و13500 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 12800 و13500 جنيه.

وبحسب الزيني، فإن سوق مواد البناء يعاني حالة من الركود بحركة البيع والشراء منذ فترة كبيرة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

أسعار الحديد مواد البناء أحمد الزيني

الخبر التالى:

المعهد المصرفي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة واتسون لتوفير خدمات saville

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أشد من السابقة.. الأرصاد: موجة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا