شعبة مواد البناء تتوقع تراجع أسعار الحديد ألف جنيه للطن خلال فبراير المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه يتوقع تراجع أسعار حديد التسليح بالمصانع بقيمة ألف جنيه للطن تدريجيا خلال فبراير المقبل.

وأضاف الزيني، أن المصانع ستخفض أسعار الحديد بالسوق المحلي، وذلك بعد تراجع الخامات العالمية، الأسبوع الماضي، بنحو 50 دولارًا في الطن.

وذكر الزيني، أن بعض مصانع الحديد الاستثماري خفضت بالفعل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى 12400 جنيه مقابل 13 ألف جنيه الأسبوع الماضي، وذلك لوفرة المخزون لديها.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع يتراوح بين 12250 و13500 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 12800 و13500 جنيه.

وبحسب الزيني، فإن سوق مواد البناء يعاني حالة من الركود بحركة البيع والشراء منذ فترة كبيرة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.