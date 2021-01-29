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أسعار البلطي والبوري ترتفع بآخر أسبوع في يناير 2021

09:44 ص الجمعة 29 يناير 2021
أسعار البلطي والبوري ترتفع بآخر أسبوع في يناير 2021

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر سمك البلطي والبوري، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يناير 2021، بينما تراجع سعر الجمبري، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا بسوق الجملة بالعبور خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم الجمعة بين 16 و21 جنيهًا.

وخلال الأسبوع، استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 60 و70 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وزاد سعر كيلو السمك البوري، 4 جنيهات خلال الأسبوع، ليصل اليوم إلى بين 42 و52 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

سمك البلطي أسعار الأسماك

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