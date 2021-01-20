بعد التراجع في 2020.. تطور صادرات مصر ووارداتها في 5 سنوات (إنفوجرافيك)
كتبت- ياسمين سليم:
سجلت صادرات مصر ووارداتها تراجعًا خلال العام الماضي بنسب متفاوت، بحسب ما تظهره بيانات وزارة التجارة والصناعة.
ورغم جائحة فيروس كورونا وما تسببت فيه من إغلاق شامل للاقتصاد العالمي، إلا أن الصادرات سجلت انخفاضًا طفيفًا بلغ نسبته 1% لتصل إلى 25.29 مليار دولار في 2020.
كما تراجعت الوارادت بنسبة 12% لتصل إلى 63.58 مليار دولار في 2020، مقارنة بعام 2019.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور صادرات مصر ووارداتها في 5 سنوات، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
157275
عدد المصابين
-
123495
عدد المتعافين
-
8638
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان