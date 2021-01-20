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بعد التراجع في 2020.. تطور صادرات مصر ووارداتها في 5 سنوات (إنفوجرافيك)

01:22 م الأربعاء 20 يناير 2021
بعد التراجع في 2020.. تطور صادرات مصر ووارداتها في 5 سنوات (إنفوجرافيك)

أرشيفية

كتبت- ياسمين سليم:

سجلت صادرات مصر ووارداتها تراجعًا خلال العام الماضي بنسب متفاوت، بحسب ما تظهره بيانات وزارة التجارة والصناعة.

ورغم جائحة فيروس كورونا وما تسببت فيه من إغلاق شامل للاقتصاد العالمي، إلا أن الصادرات سجلت انخفاضًا طفيفًا بلغ نسبته 1% لتصل إلى 25.29 مليار دولار في 2020.

كما تراجعت الوارادت بنسبة 12% لتصل إلى 63.58 مليار دولار في 2020، مقارنة بعام 2019.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور صادرات مصر ووارداتها في 5 سنوات، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

صادرات مصر وزارة التجارة والصناعة فيروس كورونا

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