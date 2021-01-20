بعد التراجع في 2020.. تطور صادرات مصر ووارداتها في 5 سنوات (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

سجلت صادرات مصر ووارداتها تراجعًا خلال العام الماضي بنسب متفاوت، بحسب ما تظهره بيانات وزارة التجارة والصناعة.

ورغم جائحة فيروس كورونا وما تسببت فيه من إغلاق شامل للاقتصاد العالمي، إلا أن الصادرات سجلت انخفاضًا طفيفًا بلغ نسبته 1% لتصل إلى 25.29 مليار دولار في 2020.

كما تراجعت الوارادت بنسبة 12% لتصل إلى 63.58 مليار دولار في 2020، مقارنة بعام 2019.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور صادرات مصر ووارداتها في 5 سنوات، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.