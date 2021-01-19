البورصة تنتهي من تنقية رعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشطب وتعلق 13 شركة

وافق مجلس إدارة البورصة على نتائج عملية التقييم الثانية لسجل الرعاة المعتمدين لشركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي انتهت إلى قيد واستمرار قيد ١١ شركة، وشطب ٥ شركات، وتعليق قيد ٨ شركات، لحين توفيق أوضاعهم مع القواعد المنظمة لعمل الرعاة، بحسب بيان من البورصة اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن المراجعة جاءت في إطار خطة الهيكلة الشاملة التي تتبناها وتنفذها إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتأهيل وتحسين قدرات الشركات المدرجة حاليا والعمل على جذب شركات جديدة قوية وتمتلك قصص نجاح للقيد، فضلا عن العمل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز السيولة والتداول في السوق.

وكانت إدارة البورصة قد أجرت عملية تقييم وتنقية أولى لسحب الرعاة حيث شهد شطب ١٠ شركات من إجمالي ٣٠ راعيًا معتمد حينها ثم الموافقة على إضافة ٤ رعاة جدد ليصل الإجمالي قبل المراجعة الثانية إلى ٢٤ شركة، فيما يصل عدد الشركات بالسجل حاليا ١١ شركة فقط.

وقالت البورصة إن قائمة الشركات المقيدة والمستمر قيدها في السجل ١١ شركة وهم كالآتي: إف أي كابيتال للأوراق المالية- وايجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وسوليد كالبيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وكاتليست بارتنرز هولدنج وكنوز القابضة للاستثمارات المالية وإيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ومجموعة أسطول للاستثمارات المالية.

وضمت الشركات أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية وبنك الإسكندرية وفرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وأودن للاستثمارات المالية - (قيد جديد).

وأجرت البورصة سلسلة من المقابلات مع فرق عمل الشركات المقيدة في سجل الرعاة علىً مدار الأسابيع الماضية لتقييم أدائهم ومدى امتلاكهم للقدرات البشرية والفنية اللازمة لتطوير الشركات المقيدة وجذب شركات جديدة للقيد.

وكان رئيس البورصة قد أصدر قرارا رقم ٩١٨ لسنة ٢٠٢٠، بالقواعد التي تنظم عمل الرعاة والذي تضمن التزامه بتطوير وبناء إدارة لعلاقات المستثمرين بالشركات التي يقوم برعايتها وتقديم الاستشارات لها وكذا التزامه بتوفير تغطية بحثية من خلال شركة أخرى لضمان الحياد.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في البيان إن الاستراتيجية الشاملة لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف الارتقاء بمستوى الشركات المدرجة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق لتعزيز السيولة وتنشيط التداولات.

وقال فريد إن الفترة المقبلة ستشهد اجتماع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتنسيق بشأن تسجيل قائمة الرعاة المسجلين لدى البورصة بسجلات البنك، وتطوير برنامج فني لتطوير قدرات الرعاة في عدة مسائل منها قواعد القيد والإفصاح وعلاقات المستثمرين، وبعض المسائل المحاسبية والمالية، فضلا عن اجتماع مع شركات البحوث.

وبحسب فريد: "نعمل على الانتهاء من منهجية واختيار شركات مؤشر تميز والذي يضم الشركات الأكثر تميزا من حيث قوة وجودة الأداء المالي والتشغيلي، وتطوير موقع الكتروني يواكب عملية الهيكلة".