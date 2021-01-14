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الملا يطالب شركتي بترول بالتوسع في توفير منتجات التعقيم والتطهير للجمهور

11:12 ص الخميس 14 يناير 2021
الملا يطالب شركتي بترول بالتوسع في توفير منتجات التعقيم والتطهير للجمهور

طارق الملا

كتب- مصطفى عيد:

طالب طارق الملا، وزير البترول، شركتي التعاون ومصر للبترول بالتوسع في توفير منتجات التعقيم والتطهير للجمهور دعماً لجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

ووجه الوزير الشركتين بالاستمرار في زيادة محطات الشركتين في إطار المساعي المتواصلة لتحقيق انتشار أكبر لهما، مشيرا إلى أهمية التوسع في تزويد منظومة تداول وتوزيع البنزين والسولار بالتقنيات الحديثة وخاصة تقنية "ATG" للرقابة الآلية على الأرصدة بالمحطات.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول، برئاسة وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2021-2022.

وطالب الوزير الشركتين أيضا بتعميم منظومة متطورة للقياس في مختلف مراحل شحن المنتجات وفقاً لأحدث الأساليب الرقمية، موجها بتطوير الكود الخاص بتصميم وتنفيذ محطات التموين والخدمة بما يراعي تحقيق أعلى درجات السلامة والكفاءة.

وأكد الوزير أهمية مواصلة عمليات الإحلال والتجديد والتحديث لكافة عناصر منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية من مستودعات الشحن وأسطول سيارات نقل الوقود ومحطات التموين بما يواكب التقدم التكنولوجي ويعزز من معايير الأمان والسلامة وكفاءة التشغيل.

واستمع الملا خلال الجمعيات إلى عرض من كل من عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، ومحمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، حول الملامح الرئيسية لموازنة الشركتين للعام المالي المقبل والخطط الاستثمارية المستهدفة.

وحضر أعمال الجمعيات أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، ومجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وهشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

كما حضر الجمعية أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، وأحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وممثلو وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

طارق الملا وزير البترول منتجات التعقيم وزارة البترول

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