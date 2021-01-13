بعد فيديو "الاحتيال".. هذه أبرز النصائح لتجنب النصب عبر الموبايل

كتب-علاء حجاج:

انتشر خلال الأيام الماضية فيديو لإحدى مستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر فيه تعرضها لعملية نصب باسم إحدى شركات الاتصالات.

وسجلت المستخدمة مكالمة لشخص ادعى أنه من شركة الاتصالات التابعة لها، وأخبرها بأنها فازت بجائزة مالية ويريد رقم البطاقة الائتمانية لها لتحويل هذا المبلغ، مع إصراره على أن هذه الطريقة هي الوحيدة لتحويل المبلغ.

واشتكى عدد من مستخدمي الهاتف المحمول من تعرضهم لعمليات نصب مماثلة، وفي هذا التقرير يقدم مصراوي أبرز النصائح لتجنب الوقوع في هذه العمليات.

كيف تتأكد من رقم شركتك؟

تحدث هذه العمليات عن طريق إدعاء النصاب بأنه من شركة المحمول الخاص بك، لذلك يمكنك التأكد من رقم الهاتف الذي اتصل بك إذا كان هو الرقم الرسمي للشركة أم لا.

وهذه هي الأرقام والقنوات الرسمية لشركات الاتصالات الأربع في مصر والتي تتصل بعملائها عن طريقهم.

فودافون:

888 - 01001888888 - أو من خلال حسابك على تطبيق ماي فودافون أو عبر حسابك على الموقع الإلكتروني للشركة.

أورنج:

110 - 01223202110 - أو من خلال حسابك على تطبيق أورنج مصر- أو من خلال حسابك على الموقع الإلكتروني للشركة.

اتصالات:

333 - 01111234333 - من خلال حسابك على تطبيق ماي اتصالات – او من خلال حسابك على الموقع الإلكتروني للشركة.

وي:

111 - 01555000111 - من خلال حسابك على تطبيق ماي وي- أو من خلال حسابك على الموقع الإلكتروني للشركة.

كيف تعرف أنك فزت بجائزة؟

تبدأ عملية النصب عادة من أن العميل فاز بجائزة مالية من شركة المحمول التابع لها، وعليه أن يقدم معلومات بنكية أو خاصة بحساب محفظته الإلكترونية ليتمكن من الحصول على الجائزة.

وإذا كنت ترغب في التأكد من معرفة فوزك من عدمه بالجائزة هذه الطرق هي الأكثر أمانًا.

- يمكن للعميل أن يتعرف على برنامج المكافآت الخاص به من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو الصفحة الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

- في حالة الفوز بمسابقة فإن الشركة تخطره العميل من خلال الرسائل النصية أو من خلال حسابه على تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالشركة، أو من خلال الاتصال به تلفونيا من الرقم المختصر الخاص بالشركة، ولا تطلب منه أي بيانات خاصة بالبطاقة الائتمانية.

- لا يجب على المستخدم مشاركة أي معلومات أو بيانات خاصة ببطاقته الائتمانية مع أي جهة تطلب منه ذلك.

أبرز النصائح للحفاظ على بيانات البطاقة الائتمانية

يطلب النصاب عادة البيانات الخاصة بالبطاقة الائتمانية للعميل، ليتمكن من السيطرة عليها وفي كل الأحوال عليك أن تحفظ النصائح التالية حتى لا تتعرض لعملية نصب:

- لا تشارك بيانات بطاقتك الائتمانية مع أي شخص

- عندما تدفع عبر الإنترنت، تأكد من أن عنوان الصفحة على الإنترنت يبدأ بالرموز التالية: https://، والتي تمثل أحد بروتوكولات التواصل لتوجيه البيانات بطريقة آمنة، وافحص صفحة الإنترنت لتتأكد من خلوها من الأخطاء الإملائية، والكلمات غير المألوفة، لأن هذا يدل على أن هذه الصفحة قد تكون مزيفة، ومصممة خصيصا لسرقة بياناتك المالية.

- احذر من الروابط التي تتلقاها في رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك إدخال معلومات شخصية، ولا تضغط عليها مطلقا، حتى لو ظهر لك أن المرسل هو البنك نفسه.

- احفظ بطاقتك الائتمانية في مكان آمن بحوزتك شخصيا.

-إنشئ كلمة سر معقدة باستخدام الأرقام والحروف والعلامات مثل "@ - # -$"، ولا تستخدم تواريخ الميلاد أو الأرقام المتسلسلة في إنشاء كلمة السر الخاصة بك.

- لا تكتب الرقم السري في ورقة واحتفظ به في عقلك فقط.

- إذا فقدت بطاقتك يجب عليك الاتصال فورًا بالبنك الخاص بها لإيقاف استخدامها.

- في حال الدفع ببطاقتك الائتمانية تأكد من قيمة المبالغ المحولة.