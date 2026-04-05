قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن إرسال قوات أمريكية برية إلى إيران أمر ضروري، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه لا يستبعد أي شيء.

وأضاف ترامب في تصريحات لـ"إيه بي سي" اليوم الأحد، إنه إذا فشلت إيران في التوصل إلى إتفاق مع الولايات المتحدة خلال 48 ساعة، فسيقوم بتفجير "البلد بأكمله".

وفي منشور له على منصة تروث سوشيال، أكد ترامب أن يوم الثلاثاء المقبل سيقوم بضرب محطة الطاقة، والجسر في إيران، مطالبا بفتح مضيق هرمز فورا لتجنب ما وصفه بـ "الجحيم".