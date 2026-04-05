ترامب: لا أعتقد أن إرسال قوات برية إلى إيران ضروري لكنني لا أستبعد أي شيء

كتب : عبدالله محمود

08:30 م 05/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن إرسال قوات أمريكية برية إلى إيران أمر ضروري، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه لا يستبعد أي شيء.

وأضاف ترامب في تصريحات لـ"إيه بي سي" اليوم الأحد، إنه إذا فشلت إيران في التوصل إلى إتفاق مع الولايات المتحدة خلال 48 ساعة، فسيقوم بتفجير "البلد بأكمله".

وفي منشور له على منصة تروث سوشيال، أكد ترامب أن يوم الثلاثاء المقبل سيقوم بضرب محطة الطاقة، والجسر في إيران، مطالبا بفتح مضيق هرمز فورا لتجنب ما وصفه بـ "الجحيم".

فيديو قد يعجبك



تقرير استخباراتي: كوريا الشمالية تتخلى عن دعم إيران سعيًا لتقارب مرتقب
تقرير استخباراتي: كوريا الشمالية تتخلى عن دعم إيران سعيًا لتقارب مرتقب
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

مصر تستهدف 70% اكتفاء من اللحوم الحمراء بحلول 2029
مصر تستهدف 70% اكتفاء من اللحوم الحمراء بحلول 2029

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق