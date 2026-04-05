ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.89% عند مستوى 47276 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.



وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 43.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 40.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.1 مليار جنيه.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض نسبة 0.71% عند مستوى 46399 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.





الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم



انخفض سهم حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة - 2 بنسبة 15.71%، ليغلق على سعر 0.059 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.070 قرشًا.



وتراجع سهم المطورون العرب القابضة بنسبة 4.12%، ليغلق على سعر 0.186 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.194 قرشًا.



وهبط سهم الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف بنسبة 3.9%، ليغلق على سعر 0.394 دولار للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.410 دولار.



وانخفض سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.74%، ليغلق على سعر 265.07 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 275.36 جنيه.



وتراجع سهم الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 3.16%، ليغلق على سعر 10.100 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 10.430 جنيه.



الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم



ارتفع سهم أكتوبر فارما بنسبة 20%، ليغلق على سعر 280.95 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 234.13 جنيه.



وصعد سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 20%، ليغلق على سعر 175.98 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 146.65 جنيه.



وارتفع سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 14.45%، ليغلق على سعر 4.99 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.36 جنيه.



وزاد سهم مصر للألومنيوم بنسبة 7.40%، ليغلق على سعر 323.8 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 301.5 جنيه.



وصعد سهم أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بنسبة 5.96%، ليغلق على سعر 526.6 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 497 جنيهًا.